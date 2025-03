Policial militar suspeito de matar ex-mulher e o atual namorado dela se entrega à polícia no Rio Waldir Jefferson Gomes Ribeiro não aceitava o fim do relacionamento Rio de Janeiro|Do R7 24/03/2025 - 11h53 (Atualizado em 24/03/2025 - 11h53 ) twitter

Casal foi morto durante discussão Arquivo pessoal

O policial militar suspeito de matar a ex-mulher e o namorado dela se entregou na delegacia de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, nesta segunda-feira (24). Waldir Jefferson Gomes Ribeiro, de 42 anos, chegou à 3ª DPJM (Delegacia de Polícia Judiciária Militar) acompanhado de um advogado.

Segundo testemunhas, Waldir não aceitava o fim do relacionamento e foi até a porta da casa do atual namorado de sua ex e a chamou pelo nome.

A enfermeira Jaqueline de Araújo Alves, de 47 anos, saiu para atender acompanhada do namorado, Adil da Cruz Marques, de 45 anos, que também era policial militar.

Durante uma discussão entre os três, Waldir sacou uma arma e atirou no casal. Depois fugiu. O corpo de Adil foi enterrado neste domingo. O de Jaqueline nesta segunda-feira.

