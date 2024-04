Rio de Janeiro |Gabriel Vital*, do R7 com Record Rio

Prédio antigo desaba ao lado de Quartel Central dos Bombeiros, no centro do Rio De acordo com as primeiras informações, não há vítimas no local, que está isolado para prevenção

Um prédio antigo localizado na Praça da República, no centro do Rio de Janeiro, desabou no final da tarde desta quarta-feira (20). Segundo as primeiras informações, não há vítimas no local.

Equipes do Quartel Central do Corpo de Bombeiros, que fica a poucos metros do sobrado, foram acionadas para verificar a ocorrência e isolaram o local para prevenção.

De acordo com a RECORD, uma casa na rua 20 de abril, na mesma região, também desabou há dois dias. A vizinhança é conhecida por ter imóveis com estruturas que carecem de manutenção.

Em nota, a Defesa Civil disse que a parte interna do prédio desocupado já havia cedido parcialmente na noite do último domingo (17).

O órgão afirmou ainda que acionou a Secretaria de Conservação para realizar um trabalho para eliminar os riscos de novos desabamentos.

A Comlurb também foi acionada para limpeza da via e da calçada.

*Sob supervisão de Fabíola Glenia