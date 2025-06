Prefeitura do Rio tomba 14 Cieps por importância histórica Projeto de Brizola e Darcy Ribeiro completou 40 anos em 2025 Rio de Janeiro|Da Agência Brasil 09/06/2025 - 17h14 (Atualizado em 09/06/2025 - 17h14 ) twitter

Rio é responsável por 101 Cieps Tomaz Silva/Agência Brasil

A Prefeitura do Rio de Janeiro tombou 14 Cieps (Centros Integrados de Ensino Público). O decreto com a medida foi publicado nesta segunda-feira (9), no Diário Oficial do Município. Com isso, qualquer modificação nos edifícios deve ser aprovada pelo CMPC (Conselho Municipal de Proteção do Patrimônio Cultural do Rio de Janeiro).

Apelidados de Brizolões, os Cieps marcam a paisagem do Rio. O projeto completa 40 anos em 2025 e é considerado revolucionário para a educação, principalmente por colocar em debate nacional o ensino integral, que na época não era tão difundido.

Além disso, os Cieps recebem assinaturas de peso. O funcionamento e a parte pedagógica foram idealizados pelo antropólogo e ex-ministro da Educação Darcy Ribeiro, que ocupava, então, o cargo de secretário extraordinário de Ciência e Cultura do Rio de Janeiro no governo de Leonel Brizola. Os prédios, considerados monumentais para uma escola, foram projetados pelo arquiteto Oscar Niemeyer.

Em todo o estado do Rio de Janeiro foram construídos mais de 500 Cieps. Atualmente, o município do Rio é responsável por 101 unidades.

Cieps tombados

CIEP Presidente Tancredo Neves , Rua do Catete, 77, Catete - primeiro CIEP construído segundo o conceito;

, Rua do Catete, 77, Catete - primeiro CIEP construído segundo o conceito; CIEP Leonel Brizola , Avenida Brasil 8.666, Ramos - segundo CIEP construído, nomeado em homenagem ao então Governador Leonel Brizola, que ajudou a popularizar o apelido de “Brizolão”, atribuído às unidades;

, Avenida Brasil 8.666, Ramos - segundo CIEP construído, nomeado em homenagem ao então Governador Leonel Brizola, que ajudou a popularizar o apelido de “Brizolão”, atribuído às unidades; CIEP Ministro Gustavo Capanema , Via A - 1, Maré - terceiro CIEP construído na cidade, ainda em 1985, de grande representatividade para a comunidade local;

, Via A - 1, Maré - terceiro CIEP construído na cidade, ainda em 1985, de grande representatividade para a comunidade local; CIEP Thomas Jefferson , Estrada do Engenho, Realengo - inaugurado em 1986 com a presença do então Senador dos Estados Unidos, Edward Kennedy, e que possui, em seu terreno, uma unidade de Clínica da Família;

, Estrada do Engenho, Realengo - inaugurado em 1986 com a presença do então Senador dos Estados Unidos, Edward Kennedy, e que possui, em seu terreno, uma unidade de Clínica da Família; CIEP Prof. Darcy Ribeiro , Rua das Conchas, Campo Grande - unidade de grande significação para a comunidade no entorno, nomeado em homenagem ao idealizador do programa, professor Darcy Ribeiro;

, Rua das Conchas, Campo Grande - unidade de grande significação para a comunidade no entorno, nomeado em homenagem ao idealizador do programa, professor Darcy Ribeiro; CIEP José Pedro Varela , Rua do Lavradio, 133, Centro - inaugurado em 1986, localizado no Centro da cidade, importante marco para a retomada da região central como área de moradia;

, Rua do Lavradio, 133, Centro - inaugurado em 1986, localizado no Centro da cidade, importante marco para a retomada da região central como área de moradia; CIEP Agostinho Neto, Rua Visconde de Silva , s/n.°, Humaitá - próximo à Lagoa Rodrigo de Freitas, onde o CIEP transformou-se em referência na paisagem;

, s/n.°, Humaitá - próximo à Lagoa Rodrigo de Freitas, onde o CIEP transformou-se em referência na paisagem; CIEP Doutor Bento Rubião , Estrada da Gávea, s/n.°, Rocinha - localizado junto à principal via de acesso ao populoso Bairro Rocinha, destacando-se na paisagem e funcionando como importante local de integração da comunidade;

, Estrada da Gávea, s/n.°, Rocinha - localizado junto à principal via de acesso ao populoso Bairro Rocinha, destacando-se na paisagem e funcionando como importante local de integração da comunidade; CIEP Samora Machel , Rua Evanildo Alves, s/n.°, Bonsucesso – Destaca-se, juntamente com o Ciep Elis Regina, por conjugar, no mesmo terreno, duas unidades seriais do projeto.

, Rua Evanildo Alves, s/n.°, Bonsucesso – Destaca-se, juntamente com o Ciep Elis Regina, por conjugar, no mesmo terreno, duas unidades seriais do projeto. CIEP Elis Regina , rua Evanildo Alves, s/n.°, Bonsucesso ─ Mantém em exposição roupas e artigos pessoais da cantora recebidos por doação.

, rua Evanildo Alves, s/n.°, Bonsucesso ─ Mantém em exposição roupas e artigos pessoais da cantora recebidos por doação. CIEP Olga Benário Prestes , Rua Desembargador Aniceto Corrêa, 104, Cacuia, Ilha do Governador - referência educacional na Ilha do Governador, próximo às comunidades dos morros Boggie Woogie e do Dendê, que realizam no CIEP importantes eventos socioculturais;

, Rua Desembargador Aniceto Corrêa, 104, Cacuia, Ilha do Governador - referência educacional na Ilha do Governador, próximo às comunidades dos morros Boggie Woogie e do Dendê, que realizam no CIEP importantes eventos socioculturais; CIEP Maestro Francisco Mignone , Rua Itapé, s/n.°, Olaria - nomeado em reconhecimento ao legado musical de seu patrono, o Maestro Francisco Mignone, importante referência social para as comunidades limítrofes, inclusive o Complexo do Alemão e adjacências;

, Rua Itapé, s/n.°, Olaria - nomeado em reconhecimento ao legado musical de seu patrono, o Maestro Francisco Mignone, importante referência social para as comunidades limítrofes, inclusive o Complexo do Alemão e adjacências; CIEP Margareth Mee , Rua Desembargador Paulo Alonso, 23, Recreio dos Bandeirantes - nomeado em homenagem à bióloga inglesa Margareth Mee que contribuiu para a botânica no Brasil. Representa importante marco para a comunidade local, em especial a do Terreirão;

, Rua Desembargador Paulo Alonso, 23, Recreio dos Bandeirantes - nomeado em homenagem à bióloga inglesa Margareth Mee que contribuiu para a botânica no Brasil. Representa importante marco para a comunidade local, em especial a do Terreirão; CIEP Heitor dos Prazeres, Estrada da Matriz, s/n.°, Pedra de Guaratiba - importante referência em educação pública e cultura na região de Guaratiba.

