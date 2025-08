Prêmio Sabores da Orla termina com rota da Embratur em experiência gastronômica no Rio Idealizado pela Orla Rio, festival se consolidou como um dos principais eventos de culinária da cidade Rio de Janeiro|Do R7 02/08/2025 - 15h58 (Atualizado em 02/08/2025 - 16h01 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Com patrocínio da Embratur, festival Sabores da Orla se consolidou como um dos principais eventos de culinária da cidade Reprodução / Maurício Pereira

A orla do Rio de Janeiro recebeu a rota da Embratur para encerrar a oitava edição do festival Sabores da Orla, na última quinta-feira (31).

Autoridades, jornalistas e convidados fizeram um passeio por cinco quiosques, entre o Leme e Ipanema, provando pratos inovadores e imergindo na cultura da cidade.

Idealizado pela Orla Rio e com patrocínio da Embratur, o festival se consolidou como um dos principais eventos de culinária do Rio de Janeiro, com foco na valorização da praia como espaço de encontro, arte e inclusão.

O guia Marco Bransford, turismólogo e especialista em roteiros culturais, conduziu os participantes por uma jornada sensorial ao longo de cinco pontos da orla.

‌



O passeio incluiu a Mureta do Leme, com homenagens a Clarice Lispector; a Coisas de Bamba, celebrando o samba de Martinho da Vila e Moacyr Luz; o Tropik, com influências do tropicalismo de Drummond de Andrade e Dorival Caymmi; o Quase Nove, exaltando a bossa nova de Tom Jobim; e o Sel d’Ipanema, encerrando com poesia e pôr do sol.

João Marcello Barreto, presidente da Orla Rio, festejou o sucesso do festival. “O Sabores da Orla de 2025 foi um grande sucesso! Milhares de cariocas e turistas participaram do festival. A orla carioca é muito mais do que paisagem: é cultura, é encontro, é potência”, disse João.

‌



Com patrocínio da Embratur, festival Sabores da Orla se consolidou como um dos principais eventos de culinária da cidade Reprodução / Maurício Pereira

O presidente da Embratur, Marcelo Freixo, destacou a praia enquanto destino turístico. “A praia é um dos lugares onde o turismo é mais acessível. É um espaço de encontro, de diversidade, de cultura e de história. Fazer essa rota com a Orla Rio é reafirmar o Brasil com ‘S’: o Brasil do saber e do sabor”, falou Freixo.

“Tenho certeza que no ano que vem teremos ainda mais turistas fazendo a rota do Prêmio Sabores da Orla. Isso dá visibilidade ao Rio e valoriza cada quiosque envolvido. É o turismo com propósito”, finalizou João Marcello.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp