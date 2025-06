PRF apreende carga de cigarro roubada em Duque de Caxias Dois criminosos atiraram contra os agentes, foram alvejados e socorridos ao hospital Rio de Janeiro|Do R7 26/06/2025 - 11h08 (Atualizado em 26/06/2025 - 11h08 ) twitter

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu uma carga roubada com 12 caixas de cigarro, armas e munições na tarde de quarta-feira (25). A ação aconteceu no Arco Metropolitano (BR-493), em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro.

Por volta das 15h, policiais rodoviários federais do Núcleo de Operações Especiais faziam uma fiscalização quando deram ordem de parada a um veículo suspeito em alta velocidade. O condutor e o passageiro desobedeceram e atiraram contra os agentes. Os indivíduos foram alvejados e socorridos ao Hospital Adão Pereira Nunes.

Com eles foram encontrados uma pistola Glock G17 - com numeração suprimida, um carregador com duas munições, um simulacro de fuzil e um aparelho bloqueador de sinal GPS. As caixas de cigarro eram fruto de roubo praticado a um estabelecimento comercial minutos antes da ocorrência. O veículo também possuía registro de roubo ocorrido no início deste mês.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil (61ª DP).

