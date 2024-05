Procon-RJ faz operação para fiscalizar clínicas de estética de luxo

Alto contraste

Clínicas de estética são fiscalizadas pelo Procon-RJ (Reprodução Polícia Civil/Record)

O Procon-RJ (Procon do Estado do Rio de Janeiro) fez, nesta quinta-feira (2), junto à Polícia Civil, uma operação para fiscalizar clínicas de bronzeamento na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. O objetivo da ação foi apurar denúncias e coibir a atividade de câmeras de bronzeamento com luz ultravioleta.

Em dois estabelecimentos fiscalizados, os agentes encontraram o recurso, que foi proibido pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Segundo a agência, o bronzeamento artificial causa riscos à saúde dos consumidores e pode provocar a formação de células cancerígenas.

Durante a operação, a polícia ainda localizou produtos sem especificação e fora da data de validade nas clínicas. Elas não tinham documentação para funcionamento e foram interditadas.

De acordo com Cássio Coelho, presidente do Procon-RJ, a operação teve intuito de proteger a saúde do consumidor, já que o recurso artificial está proibido há 15 anos pela agência reguladora.

‘’Segundo especialistas, o benefício estético não compensa o risco à saúde causado ao consumidor, uma vez que a exposição aos raios ultravioleta aumenta as chances de câncer de pele.’’, ressaltou o presidente.

Para Coelho, muitas vezes o consumidor desconhece a proibição, pois esses estabelecimentos fazem publicidades nas redes sociais para simular uma regularidade e segurança que não existem.