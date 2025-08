Procurado pela Interpol, argentino acusado de matar o pai é preso por denunciação caluniosa no Rio Segundo a polícia, o estrangeiro afirmou que a irmã estava sendo mantida em cárcere privado por um funcionário de um hotel Rio de Janeiro|Do R7 05/08/2025 - 18h29 (Atualizado em 05/08/2025 - 18h35 ) twitter

Caso foi investigado pela Delegacia Especial de Apoio ao Turismo RECORD

Procurado pela Interpol, um argentino acusado de matar o próprio pai foi preso por falsa comunicação de crime no Rio de Janeiro. O caso aconteceu na segunda-feira (4).

Segundo a polícia, o estrangeiro acusou o gerente do hotel onde estava hospedado, em Copacabana, na zona sul, de cárcere privado.

O argentino procurou a Deat (Delegacia de Apoio ao Turista) para dizer que a irmã estava sendo mantida presa pelo funcionário.

Ao entrar no caso, a delegacia especializada descobriu que a informação era falsa. Ele foi autuado em flagrante por denunciação caluniosa.

Durante as investigações, os policiais levantaram dados que mostraram que o argentino era procurado pela Interpol por ter matado o próprio pai queimado em Buenos Aires, na Argentina, em julho deste ano.

Segundo a polícia, o preso contou com a assistência do Consulado da Argentina e está custodiado à disposição da Justiça.

