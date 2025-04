Procurado pela Interpol por tráfico nos EUA e ligação com cartéis mexicanos é preso no Galeão Segundo a Polícia Federal, o homem portava um passaporte espanhol falso e desembarcou no Galeão Rio de Janeiro|Do R7 11/04/2025 - 13h26 (Atualizado em 11/04/2025 - 13h26 ) twitter

Polícia Federal efetuou a prisão após o desembarque do suspeito Tânia Rêgo/Agência Brasil

Um dominicano procurado pela Interpol por tráfico de drogas nos Estados Unidos foi preso no Aeroporto do Galeão, na zona norte do Rio de Janeiro, na quinta-feira (10). O homem de 34 anos foi capturado ao desembarcar de um voo internacional.

De acordo com as autoridades americanas, o estrangeiro integra uma organização criminosa ligada a cartéis mexicanos e responsável pela distribuição de cocaína do Texas para a Filadélfia.

Segundo a Polícia Federal, o preso portava um passaporte espanhol falso. Ele foi encaminhado para o presídio enquanto aguarda a ordem de extradição. O pedido já foi encaminhado para o STF (Supremo Tribunal Federal).

