‘Professor do Alemão’: quem era o 3º traficante na hierarquia do CV encontrado morto com tiro na cabeça?

Professor foi encontrado morto com tiro na cabeça Reprodução/ Portal dos Procurados

Fhillip da Silva Gregório, de 37 anos, mais conhecido como “Professor do Alemão”, foi encontrado morto com um tiro na cabeça, no domingo (1º). A polícia investiga o caso, e uma das principais linhas de investigação é que ele tenha tirado a própria vida.

No Rio, Professor atuava no Complexo do Alemão e era considerado o terceiro traficante na hierarquia do Comando Vermelho, uma das maiores facções criminosas do país.

Segundo o Portal dos Procurados, o criminoso estava foragido há cerca de seis anos. Ele recebeu o benefício de sair da cadeia para fazer uma visita em casa, em 2018, e não voltou mais.

Professor tinha 65 anotações em sua ficha criminal. O traficante era investigado por abastecer o CV com armas, drogas e munições, além de negociações com fornecedores internacionais, incluindo na América do Sul e até na Europa.

Vídeos que circulam na internet mostravam Professor com arma na cintura e ostentando bailes. Ele também era conhecido pela vaidade, já que costumava fazer procedimentos estéticos — porém, sem anestesia por medo de ser assassinado.

Amante diz que Professor tirou a própria vida

Professor foi levado já sem vida para UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Del Castilho, na zona norte do Rio. A Delegacia de Homicídios da Capital investiga o caso.

Uma testemunha, com quem ele mantinha relação extraconjugal, se apresentou e afirmou que ele cometeu suicídio.

Segundo a polícia, ela entregou a arma que teria sido usada pelo criminoso.

