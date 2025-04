Três pessoas desaparecem no mar da Baía de Sepetiba, na zona oeste do Rio 6 pessoas estavam no barco e 2 homens conseguiram nadar até o porto. Um homem foi resgatado sem vida Rio de Janeiro|Do R7 16/04/2025 - 08h39 (Atualizado em 16/04/2025 - 08h57 ) twitter

Bombeiros do quartel de Sepetiba foram acionados por volta de vinte 22 horas desta segunda-feira (14), depois que o barco desapareceu no mar. Os quartéis de Itaguaí, Barra da Tijuca e Guaratiba também ajudam nas buscas. As primeiras informações dão conta de que seria um barco com pescadores. Dois homens conseguiram se salvar nadando até o porto de Sepetiba.

