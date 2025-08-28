Após livro, mãe revela que história do menino Gui vai virar filme

Torcedor apaixonado do Vasco, o menino Gui participou do R7 Fala Comigo desta semana acompanhado da sua mãe. Tayane Gandra comentou a trajetória inspiradora do filho narrada no recém-lançado livro: "Menino Gui — A História Não Contada". Ela também revelou que histórias inéditas vividas pela criança serão abordadas futuramente em um filme.

O pequeno comoveu o Brasil em um vídeo que registrou o reencontro emocionante com a mãe ao acordar de um coma, em 2023. No ano seguinte, ele foi reconhecido internacionalmente ao ser eleito melhor torcedor da Fifa .

No livro, Tayane fala sobre os desafios do tratamento da Epidermólise Bolhosa. Por conta dessa condição rara, a mãe contou que não pôde amamentar o filho quando ele nasceu. Porém, ela se formou em nutrição para cuidar da alimentação da criança.

