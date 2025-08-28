Após livro, mãe revela que história do menino Gui vai virar filme
Tayane Gandra comentou a trajetória inspiradora do filho narrada no recém-lançado: "Menino Gui — A História Não Contada"
Torcedor apaixonado do Vasco, o menino Gui participou do R7 Fala Comigo desta semana acompanhado da sua mãe. Tayane Gandra comentou a trajetória inspiradora do filho narrada no recém-lançado livro: "Menino Gui — A História Não Contada". Ela também revelou que histórias inéditas vividas pela criança serão abordadas futuramente em um filme.
O pequeno comoveu o Brasil em um vídeo que registrou o reencontro emocionante com a mãe ao acordar de um coma, em 2023. No ano seguinte, ele foi reconhecido internacionalmente ao ser eleito melhor torcedor da Fifa.
No livro, Tayane fala sobre os desafios do tratamento da Epidermólise Bolhosa. Por conta dessa condição rara, a mãe contou que não pôde amamentar o filho quando ele nasceu. Porém, ela se formou em nutrição para cuidar da alimentação da criança.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas