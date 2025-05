Caio Vegatti revela preparação para viver protagonista que entra para o crime em 'Até Onde Ele Vai'

O ator Caio Vegatti contou tudo sobre os bastidores e a preparação para a série "Até Onde Ele Vai". A trama aborda a história de drama e fé de Michael, um rapaz que cresce em um comunidade do Rio de Janeiro e entra para o mundo do crime. A produção é baseada em fatos reais e está disponível no Univer Vídeo.



