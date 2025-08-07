Com história de superação, jovem médico se torna inspiração e fenômeno nas redes sociais

O médico Glauber Lima é o convidado do R7 Fala Comigo desta semana. Com uma história de superação, o jovem criado em uma comunidade do Rio se tornou uma inspiração e um fenômeno nas redes sociais. O doutor Glauber contou detalhes de sua trajetória de dedicação e as dificuldades vividas para se formar em medicina. Durante o bate-papo, ele também relatou como enfrentou os episódios de preconceito. Hoje, ele passou a compartilhar suas experiências na internet e já superou a marca de 300 mil seguidores.