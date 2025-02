Milena Macedo fala sobre estreia no quadro A Hora da Venenosa no Balanço Geral RJ: 'Vai ser babado'

Milena Macedo vai estrear no quadro A Hora da Venenosa, no Balanço Geral RJ, na próxima segunda-feira (10). No R7 Fala Comigo desta semana, a apresentadora detalhou a trajetória dela na RECORD e prometeu alegria, descontração e entretenimento de qualidade para o público. Animada com o novo desafio, ela já iniciou o aquecimento para o programa e contou algumas fofocas.