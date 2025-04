No Mês de Conscientização do Autismo, neuropediatra explica diagnósticos, terapias e classificações

No Mês de Conscientização sobre o Autismo, a neuropediatra Amanda Farias falou sobre diagnóstico, terapias e as classificações do TEA (Transtorno do Espectro Autista).

A médica ressaltou a importância de um diagnóstico na primeira infância e a intervenção precoce. "Terapias salvam vidas", disse Amanda.

Para a especialista, o atraso na fala da criança é um dos sinais que mais chamam a atenção e pode indicar o autismo.

O diagnóstico considera três características do paciente: prejuízo na comunicação social, interação social e comportamentos repetitivos e restritos.

Amanda Farias também explicou sobre a mudança dos níveis de classificação do transtorno. Atualmente, eles indicam a necessidade de suporte em tarefas diárias. Porém, a classificação vai passar a considerar a presença ou não de dificuldade intelectual.