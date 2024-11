Outubro Rosa: 'O diagnóstico precoce é a chave', diz especialista sobre o câncer de mama

A ginecologista obstetra e mastologista Sara Dutra é a convidada do episódio desta semana do R7 Fala Comigo . A médica ressaltou a importância da campanha Outubro Rosa e alertou para os cuidados de prevenção do câncer de mama e do câncer de colo de útero. A especialista também destacou os sintomas que devem acender um sinal de alerta, além da importância do diagnóstico precoce.

Entre os principais sintomas do câncer de mama estão a alteração na coloração da pele — textura em “casca de laranja” — e a secreção mamilar com cor diferente, como sangue ou líquido transparente, além de nodulações . Ainda de acordo com a médica, são raros os casos em que a dor está associada à doença.