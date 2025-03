Contadora explica mudanças e tira dúvidas sobre a declaração do Imposto de Renda 2025

A contadora Gisele Lima é a convidada do R7 Fala Comigo desta semana. A especialista explicou as mudanças e tirou dúvidas sobre a declaração do Imposto de Renda 2025 . Para diminuir a chance de erros, a contadora aconselhou o contribuinte a fazer a declaração pré-preenchida . Ela ainda detalhou as despesas que podem ser deduzidas. O prazo para entregar o IR vai até o dia 30 de maio.