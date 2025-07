Recém-nascido é resgatado em caçamba de lixo no morro da Mangueira, zona norte do Rio O menino ainda estava com o cordão umbilical. Ele foi encontrado por garis comunitários na manhã desta terça-feira (8) Rio de Janeiro|Do R7 08/07/2025 - 17h50 (Atualizado em 08/07/2025 - 17h50 ) twitter

Policiais militares socorreram o menino Divulgação/Polícia Militar

Um bebê recém-nascido foi resgatado por garis comunitários em uma caçamba de lixo no morro da Mangueira, na zona norte do Rio de Janeiro, na manhã desta terça-feira (8).

Segundo testemunhas, o menino ainda estava com o cordão umbilical. Preocupada, uma moradora que estava a caminho de casa pegou a criança para pedir ajuda.

Com o bebê no colo, a mulher desceu a comunidade e acionou três policiais militares que estavam baseados próximo ao Cadeg (Centro de Abastecimento do Estado da Guanabara).

Os agentes do 22º BPM (Maré) levaram a criança para o Hospital Central do Exército, em Benfica, para receber cuidados médicos.

O caso foi registrado na 21ª DP (Bonsucesso). Os policiais civis investigam o caso.

