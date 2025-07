Rio contabiliza mais de 80 ônibus sequestrados para serem usados como barricadas em 2025 Somente ontem, 21 coletivos foram atravessados em vias durante uma operação na Serrinha; o crime cresceu 12% neste ano Rio de Janeiro|Do R7 16/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 16/07/2025 - 02h00 ) twitter

Seis dos 21 ônibus sequestrados são intermunicipais RECORD

Em 2025, o Rio de Janeiro contabilizou 83 ônibus sequestrados por criminosos para serem usados como barricadas. Os dados são do sindicato das empresas municipais, o Rio Ônibus.

Somente nesta terça-feira (15), 21 ônibus foram atravessados em vias dos bairros de Madureira, Cavalcanti e Campinho, na zona norte, durante uma operação no morro da Serrinha.

Deste número, 15 coletivos pertencem à frota municipal, incluindo um articulado do BRT.

Durante a abordagem, as chaves dos veículos foram roubadas. Segundo o sindicado, o modo de agir já se tornou um padrão entre criminosos.

As ações seriam uma represália à atuação da Polícia Militar na comunidade. Até o momento, não há informações sobre presos pelos ataques aos ônibus.

A PM disse ter atuado no local e liberado o trânsito. O policiamento segue reforçado na região e no entorno.

Em nota divulgada à imprensa, o Rio Ônibus fez um apelo às autoridades de segurança pública para a “necessidade urgente de se tomar providências para devolver o direito de viver em paz da população carioca”.

Crime aumentou em 2025

De acordo com os números divulgados pelo Rio Ônibus, houve aumento de cerca de 12% nos sequestros de ônibus na capital fluminense neste ano.

De janeiro até o dia 15 de julho, 83 ônibus foram atacados. De janeiro a julho de 2024, foram 74.

No ano passado, o sindicato calculou um prejuízo de ao menos R$ 7 milhões entre sequestros e incêndios a coletivos.

Ônibus sequestrados Até 15 julho de 2025 83 Até julho de 2024 74 Até julho de 2023 93

