Rio de Janeiro tem a madrugada mais fria do ano: 14,9 °C Uma das características do outono é a maior amplitude térmica Rio de Janeiro|Do R7 02/05/2025 - 15h20 (Atualizado em 02/05/2025 - 15h31 )

Rio registrou 14,9 ºC na madrugada dessa sexta (2) RECORD

O Rio de Janeiro registrou a menor temperatura do ano nesta sexta-feira (2). O termômetro marcou 14,9 °C na estação Alto da Boa Vista nessa madrugada, de acordo com Sistema Alerta Rio.

Durante o dia, o céu estará claro a parcialmente nublado e não há previsão de chuva. A temperatura máxima prevista é de 30 °C.

O Alerta Rio ressalta que uma das características do outono é a maior amplitude térmica — quando há uma grande diferença entre a máxima e a mínima.

O serviço de meteorologia explica que, em muitos dias, a temperatura sobe durante o dia, e à noite, fica mais amena. Para esta estação, a expectativa é que as temperaturas médias fiquem entre 18,9 °C e 30,3 °C.

‌



Recordes de temperatura mínima de 2025:

1°- 14,9 - Alto da Boa Vista - 02/05

2°- 15,4 - Alto da Boa Vista - 01/05

‌



3°- 15,7 - Alto da Boa Vista - 08/04

4°- 16,2 - Alto da Boa Vista - 23/04

‌



5°- 16,6 - Alto da Boa Vista - 12/01

