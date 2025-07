Rio homenageia Preta Gil com nome da artista em circuito dos blocos do Carnaval de Rua A artista morreu em decorrência de um câncer no intestino, no último domingo (20), nos Estados Unidos Rio de Janeiro|Do R7 22/07/2025 - 16h34 (Atualizado em 22/07/2025 - 16h38 ) twitter

Prefeito do Rio destacou a relevância do Bloco da Preta para o Carnaval carioca Reprodução/ Instagram @blocodapreta

O circuito de blocos do Carnaval de Rua do Rio receberá o nome da cantora Preta Gil. A homenagem foi publicada no Diário Oficial do Rio de Janeiro desta terça-feira (22).

O decreto municipal, assinado pelo prefeito Eduardo Paes, ressaltou a trajetória pessoal e profissional da artista, inclusive, reconhecendo a importância dela para o Carnaval carioca com o Bloco do Preta.

O circuito Preta Gil se concentrará na rua Primeiro de Março, no trecho entre a rua do Rosário e a rua do Ouvidor, seguirá pela rua Primeiro de Março e pela avenida Presidente Antônio Carlos e será finalizado na avenida Presidente Antônio Carlos, na altura da rua Araújo Porto Alegre.

A homenagem foi anunciada dois dias depois da morte da cantora. Ela faleceu em Nova York, nos Estados Unidos, no domingo (20), onde estava para tratar um câncer de intestino.

Por meio das redes sociais, a família disse que as informações do velório serão divulgadas em breve. A cerimônia de despedida será no Rio de Janeiro, mas ainda não há data confirmada.

