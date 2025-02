Rio permanece com calorão e sem chuva até o fim de semana; veja a previsão do tempo Temperaturas máximas terão ligeiro declínio nos próximos dias, de acordo com o Sistema Alerta Rio Rio de Janeiro|Do R7 20/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 20/02/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Recomendação para população é se hidratar Tânia Rêgo/ Agência Brasil

O calorão vai permanecer no Rio de Janeiro pelo menos até o fim de semana. De acordo com o Sistema Alerta Rio, as temperaturas máximas terão ligeiro declínio nos próximos dias. Não há previsão de chuva neste período.

No início da semana, a onda de calor que atingiu parte do país levou a cidade a bater 44 °C — recorde de temperatura dos últimos 10 anos — e a entrar pela primeira vez no nível 4 de calor, em uma escala de cinco, no protocolo criado pela Prefeitura do Rio.

Além dos pontos de resfriamento disponibilizados pelo município, o governo do estado criou postos de hidratação para a população, inclusive para pets.

Para enfrentar as altas temperaturas, as escolas da rede estadual que possuem problemas foram autorizadas a reduzir a carga horária ou fazer revezamento em salas com refrigeração. Em 90 dias, 180 unidades devem ser climatizadas.

‌



Veja a previsão do tempo para próximos dias:

Quinta (20) — céu parcialmente nublado — Máx.: 39 °C — Mín.: 21 °C;

‌



Sexta (21) — nebulosidade variada — Máx.: 37 °C - Mín.: 22 °C;

Sábado (22) — nebulosidade variada — Máx.: 36 °C - Mín.: 21°C;

‌



Domingo (23) — nebulosidade variada — Máx.:35 °C - Mín.: 21°C.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Recomendações para a população no nível 4 de calor:

Aumente a ingestão de água ou de sucos de frutas naturais, sem adição de açúcar, mesmo sem ter sede;

Consuma alimentos leves como frutas e saladas;

Utilize roupas leves e frescas;

Evite bebidas alcoólicas e com elevado teor de açúcar;

Evite a exposição direta ao sol, em especial, de 10h às 16h

A exposição ao sol sem a proteção adequada contra os raios ultravioleta deixa a pele vermelha, sensível e com bolhas. Use protetor solar;

Proteja as crianças com chapéu de abas;

Em caso de mal-estar, tontura ou demais sintomas provocados em decorrência do estresse térmico, procure uma unidade municipal de saúde;

Informe-se sobre a manutenção ou alteração de horários de shows e eventos em áreas abertas e não climatizadas junto aos organizadores dos mesmos;

Siga todas as recomendações da Prefeitura do Rio e dos órgãos de Saúde.