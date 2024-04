Rio de Janeiro |Do R7

Rio pode ter volume de chuva nesta sexta (22) maior do que a média do mês de março O prefeito Eduardo Paes voltou a fazer um apelo para a população evitar deslocamentos desnecessários pela cidade

Rio tem previsão de chuvas intensas (Fernando Frazão/Agência Brasil)

Em meio ao alerta de chuvas intensas para todo o estado do Rio de Janeiro, a capital fluminense pode registrar um volume de chuva nesta sexta-feira (22) maior do que o esperado para o mês de março, segundo o serviço de meteorologia do Centro de Operações da Prefeitura.

De acordo com a meteorologista Raquel Franco, o acumulado de chuva pode chegar a 200 mm/ 24 horas, sendo que a média histórica do mês é de 124,7 mm.

A especialista ressaltou que a frente fria deixa o tempo instável até domingo (24). As chuvas podem estar acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Segundo Raquel Franco, o fenômeno chega após o termômetro marcar 41 °C na cidade, nesta quinta (21). O contraste de temperaturas é mais um fator que contribui para os temporais.

Durante entrevista coletiva, o prefeito Eduardo Paes voltou a fazer um apelo para a população evitar deslocamentos desnecessários pela cidade e para ficar atenta ao acionamento de sirenes em áreas de risco.

A Marinha também emitiu um aviso de ressaca até domingo (24), com previsão de ondas de 2,5 a 3 m de altura.