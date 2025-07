Rio registra ventos fortes de até 70 km/h com passagem de frente fria Há previsão de pancadas de chuva a partir desta tarde, de acordo com o Sistema Alerta Rio Rio de Janeiro|Do R7 28/07/2025 - 17h07 (Atualizado em 28/07/2025 - 18h38 ) twitter

Rio tem alerta de ressaca no mar Fernando Frazão/Agência Brasil

Com a passagem de uma frente fria, o Rio de Janeiro registrou ventos fortes de até 70 km/h, nesta segunda-feira (28). A informação foi confirmada pelo Sistema Alerta Rio.

De acordo com o órgão de meteorologia da prefeitura, a mudança no tempo será acompanhada de nebulosidade e ventos mais intensos, especialmente à noite. Há previsão de pancadas de chuva a partir desta tarde.

Durante a ventania, houve registro de quedas de árvores na estrada do Pontal, no Recreio, na zona oeste, na estrada da Canoa, em São Conrado, na zona sul, e na estrada do Córrego Alegre, no Alto da Boa Vista, na zona norte.

Devido às condições do tempo, as autoridades recomendam que a população evite se abrigar debaixo de árvores e de coberturas metálicas na rua. Também é importante não passar sob cabos elétricos, outdoors, andaimes ou escadas.

A Marinha do Brasil emitiu um alerta de ressaca para o litoral do Rio de Janeiro com risco de ondas de até 3,5 metros de altura. O aviso começa a valer nesta terça (29) e vai até quinta (31).

Registros de ventos fortes

70 km/h: entre 8h e 9h, no aeroporto Santos Dumont

66,1 km/h: às 8h10, na estação Vidigal

60,4 km/h: às 8h25, na estação Vidigal

53,7 km/h: entre 8h e 9h, no aeroporto Santos Dumont

Classificação da ventania

– Vento fraco (até 18,5 km/h) = move folhas nas árvores;

– Vento moderado (entre 18,5 km/h e 51,9 km/h) = levanta poeira e pequenos papéis, move galhos de árvores e o guarda-chuva começa a ser usado com dificuldade;

– Vento forte (entre 52 km/h e 76 km/h) = capaz de balançar grandes árvores e quebrar galhos.

– Vento muito forte (acima de 76 km/h) = pode ocasionar quedas de árvores e grandes estruturas.

