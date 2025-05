Rio retoma vacinação com dose atualizada contra variante da Covid nesta quarta (7) O primeiro grupo a ser imunizado será o de idosos que vivem em instituições de longa permanência Rio de Janeiro|Do R7 07/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 07/05/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Rio recebeu cerca de 20 mil doses da nova vacina Edu Kapps/Secretaria Municipal de Saúde

Nesta quarta-feira (7), a cidade do Rio de Janeiro retoma a vacinação contra a Covid-19. O imunizante foi atualizado e protege contra a variante JN.1.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a cidade recebeu 20.700 novas doses da vacina. O primeiro grupo a ser imunizado será o de idosos que vivem em instituições de longa permanência.

Para se vacinar, é necessário ter tomado a dose anterior há pelo menos um ano. A secretaria destaca que o imunizante é seguro, reduz o risco de internação e a mortalidade pela doença.

Com a chegada de mais doses, a expectativa é estender a campanha para outros grupos prioritários em mais de 200 unidades de atenção primária.

‌



Gripe, febre amarela e sarampo

A Secretaria Municipal de Saúde reforça também a importância de a população manter a carteira de vacinação em dia para se proteger de outras doenças.

A campanha contra a Influenza está em andamento devido ao aumento de casos nessa época do ano. No sábado (10), será promovido o dia D contra a gripe.

‌



Em relação ao sarampo e à febre amarela, as autoridades alertam que há registros recentes em cidades e estados vizinhos.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp