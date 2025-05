Rio tem esquema especial de trânsito e transportes para show de System of a Down no Engenhão A banda norte-americana se apresenta nesta quinta-feira (8) para o público carioca Rio de Janeiro|Do R7 08/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 08/05/2025 - 02h00 ) twitter

Todo o entorno do estádio terá a circulação de veículos restrita, segundo a CET-Rio Alexandre Macieira/Riotur

A cidade do Rio de Janeiro terá um esquema especial de trânsito e transportes para o show da banda norte-americana System of a Down no estádio Nilton Santos, o Engenhão, na zona norte do Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (8).

De acordo com a CET-Rio, todo o entorno do estádio terá a circulação de veículos restrita. As interdições começam a valer a partir das 14h de hoje e só terminam às 2h de sexta-feira (9).

Os veículos de moradores só poderão se deslocar na região mediante a apresentação de comprovante de residência. O estacionamento também fica proibido em ruas próximas ao Engenhão.

Interdições terminam às 2h de sexta-feira (9) Reprodução/CET-Rio

Interdição a partir das 14h:

‌



Rua Dona Teresa.

Interdição a partir das 15h:

Rua Dr. Padilha (toda extensão);

Rua Goiás, entre a rua Guilhermina e a rua José dos Reis;

Rua Arquias Cordeiro, entre a rua José dos Reis e a rua Dona Teresa;

Rua José dos Reis (toda extensão);

Rua Guineza, entre a rua Bento Gonçalves e a rua Goiás;

Rua das Oficinas;

Rua Henrique Scheid;

Rua Sales Guimarães;

Rua Gentil de Araújo;

Rua Coronel Cunha Leal.

Linha amarela

‌



O acesso à linha Amarela, sentido avenida Brasil, poderá ser realizado pela rua das Oficinas, a partir do cruzamento com a rua José dos Reis, sob o viaduto Jornalista Armando Nogueira. A mudança vale das 13h à 1h do dia seguinte.

Proibição de estacionamento

‌



Rua Dr. Padilha;

Rua das Oficinas;

Rua José dos Reis, entre a rua das Oficinas e a rua Bento Gonçalves;

Rua General Clarindo;

Rua Benício de Abreu;

Retorno sob o viaduto Jornalista Armando Nogueira (acesso à Linha Amarela), entre a rua José dos Reis e a Linha Amarela;

Rua Henrique Scheid;

Rua Gentil de Araújo;

Rua Angelina, entre a rua Bento Gonçalves e a rua Arquias Cordeiro;

Rua José dos Reis, entre a rua Arquias Cordeiro e a rua Bento Gonçalves;

Rua José dos Reis, entre a rua das Oficinas e a rua Henrique Scheid.

Trens extras

A Supervia informou que irá disponibilizar trens extras para atender ao público do show.

— Na ida, das 17h às 20h40, haverá trens partindo direto da Central do Brasil para a estação Olímpica de Engenho de Dentro, com intervalo médio de 20 minutos.

— Na volta, haverá viagens partindo da estação Olímpica de Engenho de Dentro com destinos para:

Central do Brasil (trens diretos) – saindo da Plataforma 4: com intervalo médio de 10 minutos

Central do Brasil (trens paradores) – saindo da Plataforma 2: com intervalo médio de 20 minutos.

Santa Cruz (trens paradores) – Plataforma 1: As viagens atenderão as estações do ramal Deodoro, com intervalo médio de 20 minutos.

Japeri (trens diretos) – Plataforma 3: serão feitas paradas em Madureira, Deodoro e demais estações do ramal. O intervalo médio será de 20 minutos.

Segundo a concessionária, também haverá viagens partindo da Central do Brasil com destino à Saracuruna:

Saracuruna – Plataforma 12 (embarque exclusivo na Central do Brasil): haverá três viagens extras com intervalo médio de 25 minutos. Esses trens não realizarão parada para embarque/desembarque nas estações São Cristóvão e Maracanã.

É importante lembrar que a estação Olímpica de Engenho de Dentro vai ficar aberta até uma hora após o fim do show para embarque. As demais estações fecharão para embarque no horário usual e funcionarão apenas para desembarque.

Metrô

Para a ida ao evento, o Metrô Rio recomenda que os fãs se antecipem e façam o desembarque na estação Central do Brasil, onde é possível realizar a integração com os trens da Supervia.

Na volta para casa, a concessionária vai estender o embarque na Central do Brasil/Centro até 1h de sexta (8). O acesso será exclusivo na entrada A da estação.

As demais estações funcionarão normalmente, das 5h à meia-noite. Depois, elas ficarão abertas apenas para desembarque.

A transferência entre as linhas 1 e 2 poderá ser feita entre as estações Central do Brasil e Botafogo.

Neste período, não haverá integração com trens urbanos nas estações Maracanã e São Cristóvão. A integração ocorre apenas na estação Central do Brasil.

