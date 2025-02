Rio de Janeiro tem mais um dia de calorão e registra temperatura máxima de 41,8 °C O Centro de Operações do Rio alertou para a baixa umidade relativa do ar; veja as recomendações

Rio de Janeiro|Do R7 18/02/2025 - 17h41 (Atualizado em 18/02/2025 - 17h42 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share