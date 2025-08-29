Rio tem previsão de chuva e ventania para o fim de semana Segundo o COR, áreas de instabilidade de médio a alto nível na atmosfera influenciam o tempo na cidade Rio de Janeiro|Do R7 29/08/2025 - 17h26 (Atualizado em 29/08/2025 - 17h26 ) twitter

O tempo fica chuvoso até sábado (30) Fernando Frazão/ Agência Brasil

A previsão é de chuva e ventos moderados no Rio de Janeiro para o fim de semana, segundo o sistema de meteorologia Alerta Rio.

A partir da tarde desta sexta-feira (29), haverá pancadas de chuva de intensidade moderada a ocasionalmente forte. A temperatura deve ficar entre 28 °C e 18 °C.

De acordo com o COR (Centro de Operações Rio), áreas de instabilidade de médio a alto nível na atmosfera influenciam o tempo na cidade.

Para sábado (30) a expectativa é de céu nublado, chuva fraca a moderada e ventos fracos a moderados. Os termômetros devem variar entre 29 °C e 18 °C.

Já no domingo (31), o céu estará nublado e não há previsão de chuva. No entanto, os ventos estarão moderados. A temperatura máxima prevista é de 30 °C, e a mínima, 16 °C.

