Rio tem show, exposição e eventos para comemorar os 460 anos da cidade A data especial será celebrada em diversos pontos; saiba o que vai rolar da zona norte à zona sul Rio de Janeiro|Julia Fernandes*, do R7 01/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 01/03/2025 - 02h00 )

Pão de Açúcar vai presentear os visitantes com um clássico carioca Tânia Rêgo/Agência Brasil

Neste sábado (1º), o Rio de Janeiro comemora 460 anos. A data especial será celebrada em diversos pontos da cidade com show, exposição e eventos. Saiba o que vai rolar da zona norte à zona sul.

Show em Madureira

A sambista Teresa Cristina se apresenta com a Velha Guarda da Portela na Arena Carioca Fernando Torres, em Madureira, na zona norte, a partir das 17h deste sábado.

Para acessar o show promovido pela Secretaria Municipal de Cultura é necessário fazer a doação de um livro em bom estado de conservação, sem páginas rasgadas ou rabiscos.

A arena fica na rua Bernardino de Andrade, 200. Os portões abrem às 16h.

CCBB

CCBB terá horário de funcionamento especial neste sábado (1º) Divulgação/ CCBB

Para festejar a Cidade Maravilhosa, o CCBB (Centro Cultural Banco do Brasil) vai funcionar em horário especial, das 8h às 20h. Entre as atrações está a exposição “Primeiro de Março 66 — Arquitetura de Memórias". A mostra resgata a história do icônico prédio que abriga o centro cultural. Quem retirar ingressos para o evento ainda vai ganhar cartões postais temáticos que trazem as mudanças do espaço ao longo do tempo.

Pão de Açúcar

Um dos mais belos cenários do Rio também vai presentear os visitantes com um clássico carioca nesta data especial. O Pão de Açúcar distribui biscoito Globo e mate, além de cartões postais, para visitantes na estação 2, a partir das 9h.

E mais...

Mas todo dia é dia de celebrar a cidade, não é mesmo? A exposição “Rio de Corpo e Alma”, em homenagem ao aniversário de 460 anos, não vai abrir durante o feriadão, mas retorna no próximo dia 6 para a última semana de exibição. São fotos, esculturas, pinturas e instalações sobre a história do Rio.

Com entrada gratuita, a mostra fica em cartaz até o dia 9, no Museu Histórico da Cidade, na estrada Santa Marinha, s/nº, na Gávea. O horário de visitação vai de 9h às 16h.

*Sob supervisão de Bruna Oliveira