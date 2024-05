RJ: Dentista é presa por vender produtos sem registro da Anvisa via delivery Segundo a polícia, um entregador de aplicativo faturava cerca de R$ 3 mil por mês com o esquema

Dentista é presa por comercializar produtos estéticos via delivery sem registro da Anvisa no Rio (Reprodução/ Record Rio )

A Polícia Civil prendeu, nesta quarta-feira (16), uma dentista por comercialização de produtos estéticos sem registro da Anvisa (Agência Nacional da Vigilância Sanitária). Os produtos eram importados de forma irregular e vendidos para clínicas de estética conceituadas na Baixada Fluminense via delivery.

A operação foi realizada por agentes da DAIRJ (Delegacia do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro). De acordo com a investigação, um entregador de aplicativo também foi preso após ser abordado com parte do material ilegal em frente ao condomínio da dentista.

Segundo a polícia, o entregador, que fazia dezenas de entregas para médicos e clínicas de estética de todo o Rio e Baixada Fluminense, cobrava R$ 80 por entrega e faturava R$ 3 mil por mês.

Durante a operação, foram apreendidos, na casa da dentista, diversos materiais, incluindo dezenas de frascos de ácido hialurônico, agulhas e seringas que ultrapassam o valor de R$ 50 mil em produtos.

Ela foi encaminhada para o sistema penitenciário, onde permanecerá à disposição da Justiça.