RJ deve reduzir tarifa de trens e metrô para R$ 4,70, diz secretário de Transportes A medida tem o objetivo de aumentar o fluxo de passageiros dos principais modais da região metropolitana fluminense Rio de Janeiro|Raphael Lacerda*, do R7 28/05/2025 - 18h02 (Atualizado em 28/05/2025 - 18h02 )

Atualmente, tarifa do metrô custa R$ 7,90 e é a mais cara do país Fernando Frazão/Agência Brasil

O governo do Rio de Janeiro pode sancionar nas próximas semanas a redução da tarifa dos trens e do metrô para R$ 4,70. A informação foi confirmada ao R7 pelo secretário de Transportes do estado, Washington Reis.

Segundo a secretaria, a medida faz parte do “Tarifa RJ”, projeto que tem o objetivo equiparar o valor das passagens dos principais modais da região metropolitana para aumentar o fluxo de passageiros.

“Hoje, a gente transporta 350 mil passageiros no metrô, mas queremos chegar a 900 mil. Os trens levam 358 mil pessoas e devem chegar a mais de 600 mil”, detalhou o secretário.

Atualmente, quem não tem direito à tarifa social de R$ 5 precisa pagar R$ 7,60 para utilizar o serviço da SuperVia. Já a viagem no metrô carioca custa R$ 7,90 — a mais cara do país.

Com a redução, o poder público passará a subsidiar parte do valor. O gasto está estimado em R$ 300 milhões somente neste ano, e R$ 500 milhões em 2026.

Ainda de acordo com Reis, os recursos viriam do FECP (Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza). A iniciativa deve se estender para os ônibus intermunicipais nos próximos meses.

Em março deste ano, a tarifa das barcas que fazem a travessia da baía de Guanabara foi reduzida para R$ 4,70.

*Sob supervisão de Bruna Oliveira

