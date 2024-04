RJ: DRF faz operação para cumprir mandados de prisão no Complexo da Maré Criminosos continuam foragidos; moradores relataram uma intensa troca de tiros com traficantes do Comando Vermelho

Rio de Janeiro| 30/04/2024 - 09h38 (Atualizado em 30/04/2024 - 09h41 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share