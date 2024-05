RJ: Homem reage a assalto e é baleado durante troca de tiros entre policiais e criminosos

Alto contraste

Homem reage a assalto e é baleado durante troca de tiros em Rio Comprido

Um homem morreu após resistir a uma tentativa de assalto em Rio Comprido, na zona central do Rio de Janeiro, na última terça-feira (14). Ao ser abordado, Juliano Bolson Soares tentou negociar com os criminosos. Policiais do Batalhão de Choque que passavam pelo local, ao verem a situação, dispararam tiros contra os criminosos e houve confronto. Foi nesse momento que a vítima foi baleada.

A Delegacia de Homicídios apreendeu as armas dos policiais para investigar a autoria da bala perdida que matou o homem. Os criminosos fugiram sem levar nada.

A vítima é de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul e, segundo testemunhas, estava no Rio de Janeiro para visitar familiares. O corpo de Juliano permanece no IML (Instituto Médico Legal) e aguarda a chegada de parentes para fazerem o reconhecimento e liberação para o sepultamento.