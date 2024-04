RJ: Inea e polícia investigam vazamento de substância tóxica em sistema de abastecimento de água Presença de tolueno no Imunana-Laranjal interrompeu o fornecimento em parte da região metropolitana do estado

Vazamento foi identificado nesta quarta-feira (3) Vazamento foi identificado nesta quarta-feira (3) (Léo Ripamonti/Governo do Estado)

A Polícia Civil do Rio de Janeiro e o Inea (Instituto Estadual do Ambiente) vão investigar a contaminação do sistema Imunana-Laranjal, que fornece água para parte da região metropolitana do estado.

O problema causou a interrupção do abastecimento nas cidades de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e parte de Maricá, além da ilha de Paquetá. Cerca de 2 milhões de moradores foram afetados.

O vazamento

No início da manhã desta quarta-feira (3), a Cedae (Companhia Estadual de Águas e Esgoto) identificou a presença da substância tóxica tolueno — usada na fabricação de gasolina e como solvente em tintas, resinas, revestimentos e óleos — no reservatório.

O caso foi registrado na DPMA (Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente). Técnicos do Inea sobrevoam a região para identificar a origem do vazamento.

Sistema fornece água para 2 milhões de moradores Sistema fornece água para 2 milhões de moradores (André Pamplona/Governo do Estado do RJ)

A empresa Águas do Rio, responsável pelo abastecimento em Itaboraí, São Gonçalo, Maricá e Paquetá, afirmou que atua com caminhões-pipa e balsas-tanque para atender unidades de serviços essenciais, como hospitais e escolas.

Já a Águas de Niterói, em nota, informou que o abastecimento segue suspenso em todo o município devido à paralisação do sistema, operado pela Cedae.

A concessionária também utiliza carros-pipa em locais que prestam serviços essenciais. A empresa ainda disse que monitora a situação e pediu que os moradores economizem água até que o fornecimento seja normalizado.

*Estagiário do R7, sob supervisão de Raphael Hakime