RJ: Light dobra a equipe operacional durante dias com chuva forte

Light dobra equipe operacional durante dias com chuva forte (Akemi Nitahara/Agência Brasil)

A Light montou um esquema especial até domingo (24/03) devido à previsão de chuva intensa com raios e ventos fortes, segundo o CEMADEN- RJ (Centro Nacional de Monitoramento e Desastres Naturais do Estado do Rio de Janeiro).

A concessionária dobrou o efetivo operacional, com equipes em pontos estratégicos nos 31 municípios que utilizam os serviços da empresa.

Durante esse período, a distribuidora e geradora de energia também começou a enviar alertas em tempo real, para as defesas civis dos municípios informando sobre o volume de água nas usinas, além de reforçar as inspeções nesses locais.

A Light também mantém uma parceria com os órgãos públicos, com a COMLURB (Companhia Municipal de Limpeza Urbana do Rio de Janeiro), COR (Centro de Operações da Prefeitura), CICC (Centro Integrado de Comando e Controle) e Corpo de Bombeiros, para atender de forma rápida e eficaz as ocorrências provocadas pelas tempestades, como queda de objetos e galhos de árvores sobre a rede elétrica.

Orientações antes das chuvas:

Verifique se suas instalações elétricas estão em boas condições;

Evite o uso de conectores (benjamins). Dê preferência ao filtro de linha;

Em caso de goteiras, retire os equipamentos eletrônicos de perto e faça o reparo o mais rápido possível.

Orientações durante as chuvas com incidência de raios:

Retire da tomada equipamentos eletrônicos, como carregadores, computadores e televisões;

Evite contato com qualquer objeto que possua estrutura metálica, tais como geladeiras e fogões;

Desligue antenas que estejam conectadas a TVs e rádios, que podem conduzir eletricidade e causar danos;

Caso o nível de água possa alcançar tomadas, desligue o disjuntor;