Morre homem resgatado após desabamento em Nilópolis; ele é a nona vítima do temporal no RJ Davi da Silva, de 60 anos, estava internado no Hospital Geral de Nova Iguaçu e teve uma parada cardiorrespiratória

