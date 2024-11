Ação da PM que deixou 3 mortos na Cidade Alta tinha o objetivo de prender o traficante Peixão no RJ

A operação da PM no Complexo de Israel, na zona norte da cidade , que deixou e três feridas na Avenida Brasil, tinha o objetivo de prender Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão, um dos traficantes mais procurados do Rio de Janeiro. Durante o tiroteio, foram registrados diversos vídeos em que foi possível ver o desespero das pessoas em meio ao fogo cruzado.

O governador Cláudio Castro afirmou que os traficantes atiraram nas pessoas de bem para dissipar a polícia. Ele também convocou uma reunião com a cúpula de segurança pública do Rio, para alinhar medidas para dar uma resposta ao crime organizado. Para isso, ele também conta com a ajuda do Governo Federal.