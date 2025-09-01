Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
RJ no Ar

Assassinato de policial em Angra dos Reis é investigado pela Polícia Civil

Elber de Freitas Fares, inspetor de 50 anos, foi executado por um criminoso com vários tiros

RJ no Ar|Do R7

Um policial identificado como Elber de Freitas Fares, de 50 anos, foi assassinado em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. O crime ocorreu quando um criminoso disparou vários tiros enquanto a vítima abria a porta do carro. A Polícia Civil investiga o caso e busca identificar os cúmplices. Uma criança que estava presente no local pode ser parente da vítima. A polícia analisa as circunstâncias do crime para determinar se houve premeditação.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • homicidio
  • rio-de-janeiro-estado
  • Assassinato
  • Polícia Civil

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.