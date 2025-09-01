Assassinato de policial em Angra dos Reis é investigado pela Polícia Civil
Elber de Freitas Fares, inspetor de 50 anos, foi executado por um criminoso com vários tiros
Um policial identificado como Elber de Freitas Fares, de 50 anos, foi assassinado em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. O crime ocorreu quando um criminoso disparou vários tiros enquanto a vítima abria a porta do carro. A Polícia Civil investiga o caso e busca identificar os cúmplices. Uma criança que estava presente no local pode ser parente da vítima. A polícia analisa as circunstâncias do crime para determinar se houve premeditação.
