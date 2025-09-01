Assassinato de policial em Angra dos Reis é investigado pela Polícia Civil

Um policial identificado como Elber de Freitas Fares, de 50 anos, foi assassinado em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro . O crime ocorreu quando um criminoso disparou vários tiros enquanto a vítima abria a porta do carro. A Polícia Civil investiga o caso e busca identificar os cúmplices. Uma criança que estava presente no local pode ser parente da vítima. A polícia analisa as circunstâncias do crime para determinar se houve premeditação.



