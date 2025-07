Bombas são lançadas contra condomínio durante confronto entre traficantes e milicianos no Catiri

Operações da Polícia Civil estão em andamento no Catiri, em Bangu, zona oeste do Rio de Janeiro , devido a intensos confrontos entre traficantes do Comando Vermelho e milicianos. O conflito resultou no lançamento de bombas em um condomínio com 350 famílias, causando pavor entre os moradores. Marcas de tiros foram encontradas em várias partes do condomínio, e um carro foi atingido.

A polícia procura Rodinei Lima de Freitas, supostamente ligado ao financiamento do conflito. Sete milicianos, incluindo o policial militar Gláucio Silva de Souza, foram presos com um fuzil, pistolas e veículos blindados.

Traficantes incendiaram um poste, interrompendo o fornecimento de internet, o que afetou 250 famílias. A Supercom Network suspendeu suas operações no local devido à violência. Os moradores, muitos dos quais trabalham de home office, enfrentam dificuldades sem acesso à internet.

aqui!