Botafogo vence Ceará no Engenhão antes de viajar para Mundial de Clubes

O Botafogo venceu o Ceará por 3 a 2, no Engenhão, em sua última partida pelo Campeonato Brasileiro, antes da pausa para o Mundial de Clubes.

O primeiro gol foi marcado por Mastriani após jogada de Santiago Rodriguez. Pedro Raul empatou a partida no começo do segundo tempo. Alex Telles colocou o Botafogo na frente após converter pênalti, e Marlon Freitas ampliou a vantagem. Pedro Raul marcou mais uma vez para descontar o placar no final.

A vitória aproxima o Botafogo dos primeiros colocados na tabela do Campeonato Brasileiro. A partida também marcou a despedida do atacante Igor Jesus, após ser vendido para o Nottingham Forest, da Inglaterra.

