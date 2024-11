Briga entre ambulantes deixa pai e filho esfaqueados na zona oeste do Rio

Melvi Moreira, de 46 anos, e seu filho Guilherme Moreira, de 21, foram esfaqueados entre uma briga com outros ambulantes, na zona oeste do Rio de Janeiro , enquanto trabalhavam. Segundo Melvi, o acusado trabalha no local há menos tempo, mas não gosta da concorrência e frequentemente arruma confusão. Guilherme foi ferido no abdômen e o pai levou facadas no braço e na barriga. Mesmo ferido, o vendedor levou o filho para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na mesma região. Ele passou por uma cirurgia e teve alta na última quarta-feira (16). As vítimas registraram o caso na delegacia do bairro.