Caravana de botafoguenses parte do Nilton Santos em direção a Buenos Aires

Uma caravana de torcedores do Botafogo partiu do estádio Nilton Santos, na zona norte do Rio , na noite desta quinta-feira (27), em direção a Buenos Aires, onde o Glorioso vai enfrentar o Atlético-MG pela final da Copa Libertadores da América, no próximo sábado (30).

Ao todo, 50 ônibus partiram da capital fluminense. Outros 50 coletivos devem sair do Distrito Federal e de diversas partes do país. Esta é a primeira vez que a equipe alvinegra chega à última etapa da competição, que é considerada a mais importante do continente.