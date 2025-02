Cariocas driblam calor com criatividade e viralizam nas redes

O calor escaldante que atinge o Rio de Janeiro tem feito os cariocas abusarem da criatividade para se refrescar. Soluções bem-humoradas, típicas do DNA da cidade, viralizaram nas redes sociais e chamam atenção de quem passa pelas ruas. Uma das protagonistas desse movimento é Itamara, de 33 anos, moradora da Mangueira e ambulante no Maracanã, zona norte do Rio. Para driblar as altas temperaturas enquanto trabalha, ela encontrou uma solução inusitada: uma caixa d’água de 250 litros bem no meio da calçada. O improviso surgiu por necessidade, a pressão alta. Em Vila Isabel, outro método curioso viralizou: colocar os pés em cima de pedras de gelo dentro de um bar que não tem ar-condicionado. A ideia de Bruno, dono do estabelecimento, já alcançou mais de três milhões de pessoas nas redes sociais e atravessou fronteiras, chegando até o Japão.