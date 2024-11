Chefe do tráfico de comunidade da Taquara é preso em festa com carro de luxo no Rio

O criminoso Vinícius Marinho de Oliveira foi preso em uma festa na Taquara, zona oeste do Rio de Janeiro . Na abordagem, ele foi encontrado em um veículo roubado — avaliado em R$ 100 mil. De acordo com as investigações, Vinícius chefiava o tráfico na comunidade Santa Maria e se escondia na região.

Em 2015, ele foi preso pelo assassinato de um oficial do exército português durante um assalto. O criminoso conseguiu fugir da cadeia em agosto deste ano e era considerado foragido desde então.

As investigações também apontam que o traficante estaria em envolvido em ataques violentos contra policiais militares e no aumento das disputas territoriais com comunidades vizinhas.