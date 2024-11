Chuva forte causa alagamentos na região metropolitana do Rio

A chuva intensa na região metropolitana do Rio de Janeiro causou alagamentos em diversas regiões. Os moradores registraram imagens dos estragos. O COR (Centro de Operações Rio) monitora o tempo e informou que a previsão é de céu nublado e possibilidade de chuvas fracas ao longo desta quinta-feira (14). As temperaturas devem variar entre 25 º e 35 º no fim de semana, com pancadas de chuva típicas da primavera e verão.