Cinco casas desabam em Oswaldo Cruz, na zona norte do Rio, após fortes chuvas

Cinco casas desabaram em Oswaldo Cruz, na zona norte do Rio de Janeiro , na madrugada desta sexta-feira (11), após fortes chuvas. Ninguém estava dentro dos imóveis no momento do desabamento.

A Defesa Civil já havia interditado essas residências no último sábado (5) por causa das rachaduras e do risco estrutural. Moradores relataram que o transbordamento do rio das Pedras, após uma dragagem, contribuiu para a tragédia.

A equipe do Corpo de Bombeiros interditou mais residências como precaução. As autoridades estão em contato para esclarecer os efeitos da dragagem no local. Enquanto esperam por soluções, os moradores permanecem vigilantes, preocupados com novas chuvas e possíveis riscos.

