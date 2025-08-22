'Coach do crime': estelionatário dava cursos para golpistas

André Roger Vieira, conhecido como King Man, foi preso em Cabo Frio ao tentar enganar policiais. Condenado a mais de 50 anos, King Man aplicou golpes inicialmente no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, com vendas falsas de celulares e joias.

Em Goiás, enganou empresas de locação de veículos. Surpreendentemente, ele criou um curso para ensinar outros a cometer estelionato, cobrando 600 reais.

King Man responde por estelionato, lavagem de dinheiro, furto qualificado e associação criminosa. A polícia alerta para a importância de vítimas registrarem ocorrência.

