'Coach do crime': estelionatário dava cursos para golpistas
King Man aplicou golpes e foi condenado a mais de 50 anos de prisão. Ele também criou um curso de estelionato
André Roger Vieira, conhecido como King Man, foi preso em Cabo Frio ao tentar enganar policiais. Condenado a mais de 50 anos, King Man aplicou golpes inicialmente no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, com vendas falsas de celulares e joias.
Em Goiás, enganou empresas de locação de veículos. Surpreendentemente, ele criou um curso para ensinar outros a cometer estelionato, cobrando 600 reais.
King Man responde por estelionato, lavagem de dinheiro, furto qualificado e associação criminosa. A polícia alerta para a importância de vítimas registrarem ocorrência.
