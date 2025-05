Criminoso é preso por assassinato de comerciante em São João de Meriti

Luan Marinho da Silva foi detido no Morro do Conceito, identificado como o autor do disparo que matou o comerciante Eduardo da Silva Soares , durante um assalto à sua mercearia, em São João de Meriti, no Rio de Janeiro . A polícia ainda não encontrou a arma usada e investiga um comparsa que aguardava do lado de fora.

Luan já tem quatro condenações por roubo, somando mais de 23 anos de prisão. Imagens mostram o momento do crime e tentativas frustradas de abrir o caixa. Vizinhos tentaram socorrer Eduardo, mas ele não resistiu. A família de Eduardo está desolada com a perda e espera por justiça.

