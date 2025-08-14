Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
RJ no Ar

Criminoso é preso por torturar e manter namoradas em cárcere privado na Baixada Fluminense

Fernando de Souza Moraes, 27 anos, usava chaves de fenda aquecidas para agredir vítimas; a última namorada tinha 14 anos e sofreu abusos físicos e psicológicos

RJ no Ar|Do R7

Fernando de Souza Moraes, de 27 anos, foi preso em casa, em Mesquita, na Baixada Fluminense. Ele é acusado de agredir, torturar e manter a namorada de 14 anos em cárcere privado. A adolescente enfrentou seis meses de abusos físicos e psicológicos, incluindo agressões com chaves de fenda aquecidas. Além dela, outras duas jovens, de 17 e 23 anos, também foram vítimas de Fernando, que as manteve em cárcere privado e as submeteu a castigos violentos. A polícia investiga a possibilidade de mais vítimas.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • policia-civil
  • violencia-domestica
  • agressao
  • rio-de-janeiro-estado
  • Cárcere privado

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.