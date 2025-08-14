Criminoso é preso por torturar e manter namoradas em cárcere privado na Baixada Fluminense
Fernando de Souza Moraes, 27 anos, usava chaves de fenda aquecidas para agredir vítimas; a última namorada tinha 14 anos e sofreu abusos físicos e psicológicos
Fernando de Souza Moraes, de 27 anos, foi preso em casa, em Mesquita, na Baixada Fluminense. Ele é acusado de agredir, torturar e manter a namorada de 14 anos em cárcere privado. A adolescente enfrentou seis meses de abusos físicos e psicológicos, incluindo agressões com chaves de fenda aquecidas. Além dela, outras duas jovens, de 17 e 23 anos, também foram vítimas de Fernando, que as manteve em cárcere privado e as submeteu a castigos violentos. A polícia investiga a possibilidade de mais vítimas.
