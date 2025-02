Criminosos usaram até granada para atacar delegacia no RJ; vídeo mostra destruição

Bandidos fortemente armados usaram até granadas para atacar a Delegacia de Campos Elíseos , em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Dois policiais ficaram feridos na troca de tiros. Imagens mostraram a destruição no local.

De acordo com as investigações, o traficante Joab foi o responsável por liderar a ação na tentativa de resgatar dois presos. Os criminosos só não conseguiram colocar o plano em prática porque os homens já haviam sido transferidos.

Após o ataque, as autoridades vão pedir a transferência da dupla para um presídio federal. As operações policiais em busca de envolvidos no episódio prendeu quatro suspeitos e deixou um morto.